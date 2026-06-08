現役時代に近鉄、中日などでプレーした金村義明氏が８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。７日の西武戦（バンテリンドーム）の延長１１回にけん制死した一塁走者の中日・細川のミスについて「俺も見てた。選手はもちろんのこと普段の教育なのよ」と力説した。

中日・井上監督は試合後に「打つ、打たないは別として、あってはならないプレー」と怒りを隠さなかったが、金村氏は首脳陣の指導についても問題があると分析。「普段から（監督が）コーチにでも言っておかないと。『あるぞ、気をつけろ』とね。もしタイムスリップで星野（仙一）監督やったら想像できひんわ。コーチの責任問題（になる）」と振り返った。

中日は２３年の交流戦でも、新庄剛志監督率いる日本ハムに重盗を決められるなど、手痛いミスを重ねるシーンが目立っている。「前の時もあったでしょ。新庄のダブルスチール、ホームスチールで負けて。そんなんあるというのは先にジャッジメントプレーで教えないといけない。西武なんか徹底している。これは狙い撃ちだから」と事前の備えの必要性を説いた。