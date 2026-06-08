バスケットボール男子日本代表の伊藤拓摩強化委員長が８日、オンラインで取材に応じた。今夏の代表候補に名を連ねるＮＢＡの八村塁（レイカーズ）と河村勇輝（ブルズ）について「新しい情報がないのが現状。どのタイミングで彼らがプレーできるかをＮＢＡと確認中」と代表活動への合流時期は未定だと話した。２人とも代表へ熱い思いを持っていることを強調し、「なるべく早く代表にジョインしてもらえたら」と期待を寄せた。

６月１８日からは７月に行われるＷ杯アジア地区予選（中国、韓国）へ向けた強化合宿が始まる。参加メンバー１５人にはＮＢＡ組は入っていないが、本戦での出場について「可能性はある。０ではない」と話した。合宿には１５人が参加し。ロスター１２人へと絞られるが、「この１５人で確定ということではない。ここから選手が増える可能性はある」と２人以外の選手にも代表選出の道は残されていると話した。

合宿メンバー１５人には渡辺雄太（千葉Ｊ）や馬場雄大（長崎）、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）ら代表経験豊富な選手も多い。その一方で、２大会連続五輪代表の富樫勇樹（千葉Ｊ）はリストから外れた。この件について伊藤氏は「桶谷（大）ヘッドコーチとコミュニケーションを取ってもらう中で、コンディションニング調整をしてもらいながら、今回はスキップしてもらっている」と説明した。クラブからは詳細が発表されておらず、状態は不透明だが、「ベストな状況じゃない」と話すにとどめた。