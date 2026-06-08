サッカーの百年構想リーグは全日程を終え、J2・J3の40チームが参加したリーグで、松本山雅FCは26位、AC長野パルセイロは37位となりました。



【AC長野パルセイロ】

3連勝と勢いに乗るAC長野パルセイロ。シーズン最終戦でアウェーの讃岐と対戦しました。序盤から互いにゴール前で体を張り、意地がぶつかり合う展開が続きます。





決め手に欠く中、後半38分に讃岐の選手が2枚目のイエローカードで退場処分に。数的優位に立ったパルセイロは、延長戦で怒濤（どとう）の攻撃を見せますが、引いて守る相手を崩せず、勝負はPK戦へともつれ込みます。讃岐の3人目が枠を外すと、長野の5人目は附木。5人全員が決め、4連勝で終えたパルセイロ。シーズン序盤の8連敗が響き、最終順位は40チーム中37位となりました。【松本山雅FC】最終戦をホームで迎えた松本山雅FCは、25位・26位決定戦で奈良と対戦しました。試合後に、監督が「一番悪い内容だった」と強い口調で言ったこの試合。前半11分に相手にフリーでクロスを上げられると、頭で合わせられ失点。31分には、相手に豪快なミドルシュートを決められ、リードを広げられます。後半、中盤にスペースを空けないよう、修正を図ると徐々に流れを引き寄せます。21分に村越がコースを狙ったミドルシュート。42分には、中盤からの鋭いパスに反応した樋口が中へ折り返し、井上がゴールを狙うもネットを揺らせず。後半アディショナルタイムには、引退を表明している小川からのボールに樋口が合わせますが枠の外。無得点に終わった山雅は、26位でシーズンを終えました。