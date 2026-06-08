岡山県倉敷市の男性から投資目的で現金をだまし取ろうとした疑いで、神奈川県横浜市の16歳の少年が岡山県警に逮捕されました。

詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、横浜市の少年（16）です。警察によりますと、今年3月13日ごろから今月8日ごろまでの間、複数回にわたり投資会社の社員になりすました氏名不詳の人物らが、倉敷市の男性（72）とLINEなどのSNSを使ってやり取りし、「今月中に1,700万円を入金すれば、上級クラスに参加することができる」などと嘘を言いました。そして、きょう（8日）倉敷市本町で、投資会社社員になりすました少年が男性から現金1,700万円をだまし取ろうとしましたが、“だまされた振り作戦”によって未遂に終わった疑いが持たれています。

「あまりにも話がうますぎて不審になった」として、男性が警察に相談、警察が男性の協力による“だまされた振り作戦”を実施し、少年の逮捕に至ったということです。

警察の調べに対し少年は、「何のお金か知らなかったが、お金の入った袋を受け取ったことは間違いない」と容疑を一部否認しているということです。警察では、少年がトクリュウの受け子とみて捜査しています。