耳をふさがない“ながら聴き”を体感　Shokz初の体験型ポップアップ・ストアが表参道・青山で開催中

オープンイヤー型イヤホンを展開するShokzが、日本初となる体験型ポップアップ・ストアを6月18日まで表参道・青山の「Rand 青山」で開催中だ。

会場では複数の体験ゾーンを通じて、耳をふさがない新しいリスニング体験を提供する。装着時の快適さやファッションとの親和性など、日常に自然と溶け込む“ながら聴き”を体感できる構成となっている。その魅力をShokzの担当者が案内してくれたのでご紹介したい。

体験コンテンツは複数あり、「Light & Sound Tunnel」では光と音が連動する空間で日常にあふれる気づきにくい音を体感でき、トンネルの最後にはインタラクティブウォールを使った“失いたくない音”を選ぶ演出が用意される。

「Fashion Fitting & Photo Booth」では、会場に用意されたサングラスや帽子などのファッションアクセサリーとイヤホンを自由に組み合わせるフィッティング体験と、フォトブースでの撮影が楽しめる。フォトブースで撮影した写真はプリントアウトしてくれ、持ち帰りも可能だ。

「Listening Lab」では、Shokzの各モデルを聴き比べながら、音質や装着感を確認できる。未発表の最新モデルを先行体験できる機会も用意される。「Flower Photo Wall」は6月を象徴する紫陽花を一面にあしらったフォトスポットで、撮影した写真をSNSへ投稿した来場者にはShokzオリジナルの限定ギフトが贈られる。

会期中の週末には限定イベントも実施。6月13日にはタレントの井上咲楽にフォーカスしたトークショーを開催。MCはCocochii共同創業者の土居明莉が務め、10時30分受付開始、本番は11時から13時を予定している。要予約・20名限定となる。6月14日には、Shokz Starの陣在ほのかが1日限定店長として登場し、店頭での交流や写真撮影を通じたコミュニケーションが楽しめる。

来場特典として、公式サイトより事前予約のうえ来場した人にはShokzオリジナルトートバッグとPOP-UP限定ピンバッジがセットでプレゼントされる。SNS投稿特典ではミニポーチ（数量限定）やオリジナルソックス（カラー選択可）が用意される。また、会場で製品を購入した人には数量限定のスペシャルギフトに加え、スターバックスギフト券が必ず当たり、Shokzの最新モデルが手に入るチャンスもあるラッキーガチャが実施される。なお、参加は事前予約優先制。「発売されたばかりの『Shokz OpenDots 2』、『OpenDots Air』のご視聴も可能ですのでこの機会にShokzのイヤホンならではの魅力をご体験下さい！」とは担当者。場所は地下鉄・表参道駅から徒歩3分程の好立地。オーディオアイテム好き、最新ガジェット好きには是非、立ち寄って頂きたい。

■イベント情報Shokz 体験型POP-UP STORE日程：6月6日（土）～6月18日（木）場所：Rand 青山（1F・2F）／東京都港区北青山3-15-5アクセス：東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線 表参道駅A1出口から徒歩3分参加方法：事前予約優先制

■週末限定イベント6月13日：Talk Show（井上咲楽／MC：土居明莉）受付開始 10時30分／本番 11時～13時予定／20名限定・要予約6月14日：陣在ほのか 1日店長

https://jp.shokz.com/pages/popup-2026