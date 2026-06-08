【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】もっと頑張りたい？まずは娘に確認を！＜第10話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第10話 本人の気持ち
【編集部コメント】
そういえばアサカさん、ユアちゃんの気持ちをあまり聞かず、1人で「将来はダンスのプロ！？」と盛り上がってしまっていたような……？ 今さらながら自分の行動を振り返り、反省点がたくさんあったことに気づきはじめたようです。ちょっといろいろありすぎて、舞い上がってしまっていたのかもしれませんね。お姉さんに諭されながら、アサカさん、静かにクールダウンしていきます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第10話 本人の気持ち
【編集部コメント】
そういえばアサカさん、ユアちゃんの気持ちをあまり聞かず、1人で「将来はダンスのプロ！？」と盛り上がってしまっていたような……？ 今さらながら自分の行動を振り返り、反省点がたくさんあったことに気づきはじめたようです。ちょっといろいろありすぎて、舞い上がってしまっていたのかもしれませんね。お姉さんに諭されながら、アサカさん、静かにクールダウンしていきます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか