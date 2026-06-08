地元の伝統文化と音楽を合わせて楽しむことができる音楽フェス、「桐生フェス」が初めて開かれ、会場は熱気に包まれました。

６日と７日の２日間、群馬県桐生市の新川公園で初めて開かれた桐生フェス。桐生八木節まつりなど地元の伝統文化と音楽を融合させ、桐生市の新たな魅力を発信する「地域創楽」のプロジェクトとして開かれたものです。

音楽ステージでは、桐生市在住のトラックメーカー、ｍａｂａｎｕａら３人がジャンルの枠にとらわれない音楽を奏でる「Ｏｖａｌｌ」や桐生市出身のヒップホップデュオ「どんぐりず」、ＤＪの大沢伸一がコラボした「ＤＯＮＧＲＯＳＳＯ」など地元のアーティストを中心に２日間で１４組がパフォーマンスを披露し、訪れた５０００人が熱狂しました。

音楽ステージに加えて会場では、１３００年以上の歴史を誇る桐生市の織物産業についてその魅力を知ってもらおうと体験型のワークショップのブースも設けられました。桐生市の刺しゅう工場、「十坊」のブースでは、その場で刺しゅうを施したオリジナルの帽子をつくることができ、訪れた人が好みの帽子をかぶって楽しんでいました。

「桐生フェス」は来年の開催も予定されているということです。