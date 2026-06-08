これからの気象情報です。

9日(火)も傘が必要になるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。



◆6月9日(火)の天気

・上越地方

昼ごろまでは雨が降りやすいでしょう。

また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。

車の運転など十分にご注意ください。



・中越地方

午前中は、山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。

午後は沿岸部では日差しが届きますが、山沿いは雲の多い天気になりそうです。

最高気温は19℃前後で、広く4月下旬並みになるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝は各地で雨が降るでしょう。

日中は次第に天気が回復に向かいますが、半袖では肌寒く感じられそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

下越では、朝のうちは雨雲がかかるでしょう。

一方、日中は次第に晴れ間が広がる見込みです。

最高気温は20℃前後で、今日より5℃以上低くなるところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は不安定な空模様で、晴れているところでも急な雨の可能性があります。

午後は日差しの届くところもありますが、気温があまり上がらず少しヒンヤリするでしょう。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越・中越・佐渡で最大1m、下越でのち1.5mの予想です。



◆週間予報

10日(水)と11日(木)は、各地で日差しが届くでしょう。

12日(金)は雲が多く、にわか雨のところもありそうです。

13日(土)・14日(日)は晴れ間が出て、真夏日に迫る暑さのところがあるでしょう。



9日(火)は、雨がやんでも空気がヒンヤリしそうです。体調管理にご注意ください。