9日も傘が必要なところも、雨がやんでも空気ヒンヤリ【これからの天気(6月8日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
9日(火)も傘が必要になるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。
◆6月9日(火)の天気
・上越地方
昼ごろまでは雨が降りやすいでしょう。
また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。
車の運転など十分にご注意ください。
・中越地方
午前中は、山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。
午後は沿岸部では日差しが届きますが、山沿いは雲の多い天気になりそうです。
最高気温は19℃前後で、広く4月下旬並みになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝は各地で雨が降るでしょう。
日中は次第に天気が回復に向かいますが、半袖では肌寒く感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
下越では、朝のうちは雨雲がかかるでしょう。
一方、日中は次第に晴れ間が広がる見込みです。
最高気温は20℃前後で、今日より5℃以上低くなるところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は不安定な空模様で、晴れているところでも急な雨の可能性があります。
午後は日差しの届くところもありますが、気温があまり上がらず少しヒンヤリするでしょう。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・中越・佐渡で最大1m、下越でのち1.5mの予想です。
◆週間予報
10日(水)と11日(木)は、各地で日差しが届くでしょう。
12日(金)は雲が多く、にわか雨のところもありそうです。
13日(土)・14日(日)は晴れ間が出て、真夏日に迫る暑さのところがあるでしょう。
9日(火)は、雨がやんでも空気がヒンヤリしそうです。体調管理にご注意ください。
9日(火)も傘が必要になるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。
◆6月9日(火)の天気
・上越地方
昼ごろまでは雨が降りやすいでしょう。
また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。
車の運転など十分にご注意ください。
・中越地方
午前中は、山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。
午後は沿岸部では日差しが届きますが、山沿いは雲の多い天気になりそうです。
最高気温は19℃前後で、広く4月下旬並みになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝は各地で雨が降るでしょう。
日中は次第に天気が回復に向かいますが、半袖では肌寒く感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
下越では、朝のうちは雨雲がかかるでしょう。
一方、日中は次第に晴れ間が広がる見込みです。
最高気温は20℃前後で、今日より5℃以上低くなるところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は不安定な空模様で、晴れているところでも急な雨の可能性があります。
午後は日差しの届くところもありますが、気温があまり上がらず少しヒンヤリするでしょう。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上越・中越・佐渡で最大1m、下越でのち1.5mの予想です。
◆週間予報
10日(水)と11日(木)は、各地で日差しが届くでしょう。
12日(金)は雲が多く、にわか雨のところもありそうです。
13日(土)・14日(日)は晴れ間が出て、真夏日に迫る暑さのところがあるでしょう。
9日(火)は、雨がやんでも空気がヒンヤリしそうです。体調管理にご注意ください。