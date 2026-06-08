北海道・函館市競輪事業部の職員（28）が、市が管理する預金口座からおよそ156万円を無断で引き出したなどとして、2026年6月8日、詐欺などの疑いで逮捕されました。



有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで逮捕されたのは、函館市競輪事業部事業課の職員、近藤樹容疑者（28）です。



近藤容疑者は2025年8月5日から10月6日までの間、函館市内の銀行で、偽造した払戻請求書を使い、函館競輪の売上金を管理する預金口座から、10回にわたって、合計156万2100円を不正に引き出し、着服した疑いが持たれています。近藤容疑者は容疑を認めているということです。





警察によりますと、近藤容疑者は2026年1月15日、競輪事業部で、帳簿と預金通帳の照合が行われた際に、体調不良を訴え早退し、その後、警察に自首してきたということです。函館市によりますと、2025年8月から2026年1月までの間に50数回、不正な金の引出しがあり、被害総額は1129万8150円に上るということです。一方、通帳や銀行印は誰でも持ち出せる状態だったと説明しました。近藤容疑者は市の聴き取りに対し、「ギャンブルなどに使った」と話しているということです。函館市競輪事業部では「市民の信頼を著しく裏切る事態となったことを深くおわび申し上げます」と謝罪し、服務規律の遵守と綱紀粛正を図るとしています。