ラグビーリーグワンの年間表彰式「リーグワン2025―2026アワード」が6月8日、都内で行われた。

3季ぶり2度目のベストラインブレーカー賞を受賞した東京ベイのWTB木田晴斗（27）は「個人的にはいいシーズンだった。一貫性をもったプレーができたし、試合に出続けることを大事にした」と、全体4位の13トライをマークしたシーズンを振り返った。

ケガに悩まされてきたが、今季は「体のコンディションを整えることを意識した」と言う。「無理にドライブせず、ラックの場面ではラックをつくる。無理なドライブはケガのリスクが高いですから」とプレー選択を意識したことで、今季はチームの21試合中17試合に出場した。

トライだけでなく、ハイボールコンテストも意識したと言う。「フィジカル、タイミング、高さ」。中でもジャンプの練習を取り入れ、ハイボールが多い近年のラグビーに対応してきた。「引き続き、磨いていきたい」と話す目線の先には、日本代表がある。

2月に発表された日本代表候補に入った。リーグワンが終了すると、すぐに代表シーズンが始まる。プレーオフでは2年連続で決勝で敗れたが「悔しさをバネに、インターナショナルの舞台で発揮したい。インターナショナルでもできるところを見せたい」と、強い意欲を話した。