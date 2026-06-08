歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が8日、都内で主演舞台「リア王」（9月6日初日、東京・新橋演舞場）の製作発表を行った。

蜷川幸雄さんの助手を長年勤めた演出家の井上尊晶氏とタッグを組み、3度目のシェークスピア作品に挑戦する。「いつかは『リア王』をやるといいながら、遠いものだと思っていました。でも私も気付きましたら去年、還暦を迎えました。思いっきり老害を発揮したい」とちゃめっ気たっぷりに意気込んだ。

先日、長男中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が挙式・披露宴を行った。今作には能條の乃木坂46時代の同期、井上小百合（31）も三女のコーディリア役で出演するが「親友の義父と親子を演じることは凄く不思議。観劇もしてくれるということで、凄く不思議なご縁を感じております。頑張りたいです」と語った。

話題に登場した能條は5日から「6月歌舞伎鑑賞教室」（東京・サンパール荒川大ホール、20日まで）で、着物を着て“おかみさん”デビューを果たしている。初日後には家族で食事に行ったという。芝翫は「愛未にはその席で“井上さんにお義父（とう）さんをお願いします”と電話をするようにお願いしました。ちゃんと電話したことを聞いて、安心しました」と苦笑いしながら語った。9月22日まで。