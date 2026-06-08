内田梨瑚被告（23）懲役27年求刑を表情変えず聞く　旭川女子高校生殺害　被害者父親は涙の訴え「娘が望む判決を」

北海道旭川市で2024年、女子高校生が橋から転落し殺害された事件。

8日、主犯格とされる内田梨瑚被告（23）の裁判で検察側は懲役27年を求刑した。

内田被告が表情を変えることはなく「今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」などと述べた。判決は22日に言い渡される。

被害者の母親は「極刑を望む気持ち」

検察が「懲役27年に処するべき」と求めた瞬間…。

内田梨瑚被告（23）は表情を一切変えることはなかった。

2024年4月、北海道・旭川市で起きたこの事件。

内田被告は自身の画像データを無断で使いSNSに投稿した当時17歳の女子高校生を監禁・暴行したうえ橋から落下させたとして 殺人などの罪に問われている。

8日の公判では被害者の母親による意見陳述が代理人によって代読された。

母親の意見陳述（代理人が代読）：

私にとって一番つらいのは、わが子を失ったことにほかなりません。

2年たった今でも時が癒してくれることはなく、娘を守ってやれなかった後悔があります。

見るものすべてが娘を思い出させ身をそがれるような感覚に陥ります。

そして、内田被告に対し「極刑を望む気持ちがある」などとし、「より重い厳罰」を求めるとした。

法廷で父親は「あいつを私の娘が望む判決を」

また、被害者の父親は自らの言葉で娘への想いを語った。

被害者の父親：

かけがえのない娘を守ってやれなかったのが悔しくて娘のことが心から大好きでした。

2年経ちましたが、悲しみは当時のままで、つらく悲しい日々が続いています。

そして泣き叫びながら、こう訴えた。

被害者の父親：

裁判官、裁判員の皆様、どうかどうかあいつ（内田被告）を私の娘が望む判決を下してください。よろしくお願いします。

内田被告「今後も反省、謝罪、償いの日々を送る」

こうした被害者側の陳述にも内田被告が顔色を変えることはなく、終始落ち着いた様子だった。

検察側は「犯行は被害者の人格、尊厳を踏みにじる極めて残忍で悪質なもの」などとし、懲役27年を求刑した。

これに対し、弁護側は改めで内田被告の殺意などを否定。

事件について「予期せぬ偶発的な出来事が重なり発生した」などとして 裁判官と裁判員に冷静に判断するよう求めた。

裁判長から意見を求められた内田被告は、深く一礼した後、数秒沈黙してから次のように述べた。

内田梨瑚被告（23）：

きょう（8日）まで8回の裁判を通じて改めて結果の重大さを身にしみて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります。以上です。

（「イット！」6月8日放送より）