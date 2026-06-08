第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は8日、第1代表決定トーナメント2回戦の2試合が行われ、NTT西日本と日本新薬が3回戦に進出した。2年連続30度目の本大会出場を狙う大阪ガスは9日、わかさスタジアム京都でマツゲン箕島硬式野球部と対戦。5月のJABA東北大会では優勝を飾ったが、今季から主将に就任した杉内洸貴内野手（28）は慢心することなく、気を引き締めた。

「東北大会では優勝できましたが、予選はまた別物の大会だと思っているので。守備からしっかりリズムをつくって攻撃につなげることを、もう1回、全員でやっていきます」

年明け早々に峯岡格監督、北山恵丞コーチから伝えられた明確な指針を、東北大会終了後に再確認した。基本であるキャッチボールもより丁寧に行うなど、全員が意識を共有。5試合でチーム打率は・308、24得点と活発だったが、4失策した守備の方をよりフォーカスした。

「昨年、一昨年とも初戦に敗れてしまい、代表になりましたが、昨年は1カ月という長丁場だった。今年は2回戦からなので3連勝できれば1週間で終わる。1週間で終わらせるのが一番ですけど、とにかく代表になるという気持ちで練習に取り組んでいます」

第4代表となった昨年も、第1代表決定トーナメントの初戦でYBSホールディングスに敗れた。負ければ即終戦の可能性もあった第4代表トーナメントに回ったが、そこから底力を発揮して破竹の5連勝。杉内自身も日本新薬戦でスタメンに抜てきされると、7回に勝ち越しの決勝打を放つなど代表権獲得に貢献した。

「昨年も全然試合に出てないところで、出してもらって良いところで打つことができました。今年に関してはチームがうまく回ったり、やりやすい環境作りを心がけて動いているつもりではいます」

主将に就任したことで、今まで以上に全体を俯瞰して見るようになった。そんな中でも守備、走塁に重点を置き、いつでも出場できる準備は怠らない。杉内は「どんなに苦しい展開になっても、全員が上を向いてやっていけるようにしていきたい」と力を込めた。