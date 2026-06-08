ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準に急拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準に急拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 3.064
フランス 3.838（+77）
イタリア 3.835（+77）
スペイン 3.502（+44）
オランダ 3.18（+12）
ギリシャ 3.786（+72）
ポルトガル 3.441（+38）
ベルギー 3.626（+56）
オーストリア 3.312（+25）
アイルランド 3.243（+18）
フィンランド 3.411（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
独仏債利回り上昇の背景には、ルコルニュ政権の予算停滞、立法府の麻痺状態などがあるもよう。
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 3.064
フランス 3.838（+77）
イタリア 3.835（+77）
スペイン 3.502（+44）
オランダ 3.18（+12）
ギリシャ 3.786（+72）
ポルトガル 3.441（+38）
ベルギー 3.626（+56）
オーストリア 3.312（+25）
アイルランド 3.243（+18）
フィンランド 3.411（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
独仏債利回り上昇の背景には、ルコルニュ政権の予算停滞、立法府の麻痺状態などがあるもよう。