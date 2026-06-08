ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７７ｂｐと伊並み水準に急拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　3.064
フランス　　　3.838（+77）
イタリア　　　3.835（+77）
スペイン　　　3.502（+44）
オランダ　　　3.18（+12）
ギリシャ　　　3.786（+72）
ポルトガル　　　3.441（+38）
ベルギー　　　3.626（+56）
オーストリア　3.312（+25）
アイルランド　3.243（+18）
フィンランド　3.411（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

　独仏債利回り上昇の背景には、ルコルニュ政権の予算停滞、立法府の麻痺状態などがあるもよう。