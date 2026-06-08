天照（あまてらせ）が、2026年6月5日（金）に7年ぶりとなる新作 MINI ALBUM ＆ DVD『天翔魂響物語（あまかけるたまゆらものがたり）』を発売する。

今作には、CDに「蒼き狼は天を翔ける」「地球の子」「五つの海の物語」「刻の絆」「未来讃頌」「輪廻転生」の全6曲を収録。DVDには「蒼き狼は天を翔ける」「未来讃頌」「刻の絆」3曲の映像作品が収められる。『天翔魂響物語』は、地球上に生きるすべての生命の営みと、それが後世へと受け継がれていく壮大なドラマをテーマにした作品。メタルを軸とした力強い楽曲から、壮大なバラード、アコースティック曲まで、天照が持つ多面的な表現が凝縮されている。

7年ぶりの新作という事実はもちろんだが、本作から伝わってくるのは“久々のリリース”という話題性だけではない。メンバーの大祀が「1日でも永くBANDを続けていきたい」と綴っているように、本作には天照として歩み続けてきた時間と、これからも音を鳴らし続けるための想いが込められている。

また、ボーカル（唄人）の晃も今作を「7年ぶりの渾身の作品」と表現し、「この時代だからこそ」という言葉を添えて発信している。メンバーそれぞれの言葉からも、本作が単なる新作発表にとどまらず、今の天照として届けるべき作品であることが伝わってくる。

さらに、収録曲「刻の絆」について、大祀は「自然素材のタイムラプスやドローンの撮影から動画編集まで全部自分でやってみた」と制作面にも触れ、「23年前に書いた曲が蘇りました」と明かしている。長い年月を経て再び息を吹き込まれた楽曲が収められていることも、本作を語るうえで欠かせない要素だ。

和の美意識や壮大な物語性を音楽へと昇華してきた天照。かつて彼らの音楽に触れていた人にとっては今もなお進み続けるバンドの姿を再確認するきっかけに、初めて天照を知る人にとっては独自の世界観へ足を踏み入れる入口となる作品になりそうだ。

バンドは本リリースにあわせて、衣装展、ストアイベント、ライブを精力的に展開していく。衣裳展は6月6日(土)までライカエジソン大阪店、6月14日(日)までlittleHEARTS.東京店にて、それぞれ異なる衣装が展示されている。また、6月6日（土）にライカエジソン大阪店、6月7日（日）に名古屋fiveStars、6月14日（日）にライカエジソン東京店およびlittleHEARTS.東京店でインストアイベントの開催も決定している。6月21日（日）には、EREN YOKOHAMA公演の後にアウトストアイベントの実施も決定している。

そして南堀江knave、UNLIMITS OSU、高田馬場CLUB PHASE、EREN YOKOHAMA、アプロ赤坂など各地で、ワンマン、アコースティックワンマン、対バン、イベント出演などを精力的に展開。9月6日（日）の西永福JAMでのワンマン公演では、なんと後半（19:30〜）からは入場無料で楽しむことが出来る。是非この機会に、今の天照の音楽に触れていただきたい。

【リリース情報】

■ 天照

MINI ALBUM ＆ DVD

『天翔魂響物語（あまかけるたまゆらものがたり）』

発売日：2026年6月5日（金）

品番：MHRD-2004

価格：\4500

＜CD収録曲＞

1. 蒼き狼は天を翔ける

2. 地球の子

3. 五つの海の物語

4. 刻の絆

5. 未来讃頌

6. 輪廻転生

＜DVD収録曲＞

1. 蒼き狼は天を翔ける

2. 未来讃頌

3. 刻の絆

【衣装展情報】

■6月6日(土)まで

会場：ライカエジソン大阪店

■ 6月14日(日)まで

会場：littleHEARTS.東京店

【インストアイベント情報】

■ 2026年6月6日（土）

会場：ライカエジソン大阪店

■ 2026年6月7日（日）

会場：名古屋fiveStars

■ 2026年6月14日（日）

会場：ライカエジソン東京店／littleHEARTS.東京店

【アウトストアイベント情報】

■ 2026年6月21日（日）

会場：EREN YOKOHAMA

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【ライブ情報】

■ 2026年5月31日（日）

会場：目黒LIVE STATION

■ 2026年6月6日（土）

会場：南堀江knave

■ 2026年6月7日（日）

会場：UNLIMITS OSU

■ 2026年6月20日（土）

会場：高田馬場CLUB PHASE

■ 2026年6月21日（日）

会場：EREN YOKOHAMA

■ 2026年7月25日（土）

会場：赤羽ReNY alpha

■ 2026年7月31日（金）

会場：PALOOZA

■ 2026年8月10日（月）

会場：埼玉会館

■ 2026年8月11日（火）

会場：横浜BAYSIS

■ 2026年8月16日（日）

会場：アプロ赤坂

■ 2026年8月31日（月）

会場：高田馬場CLUB PHASE

■ 2026年9月6日（日）

会場：西永福JAM ※後半（19:30〜）からは入場無料

【オフィシャル情報】

天照 Official site（チケット情報・インストア／アウトストアイベント情報などはこちら）：

https://amaterase.net/

天照 Official YouTube：

https://www.youtube.com/@amateraseofficial3884

天照 Official X：

https://x.com/amaterase0126

※最新情報はOfficial site・SNSにて随時更新

(執筆者: gallagherbros)