去年3月潟上市の自宅に火をつけ全焼させたとして現住建造物等放火の罪に問われている男の裁判員裁判で、秋田地方裁判所は男に懲役10年の実刑判決を言い渡しました。



判決を言い渡されたのは住居不定、無職の櫻庭優喜被告56歳です。起訴状などによりますと櫻庭被告は去年3月、潟上市天王字塩口の自宅の床に灯油をまいて火をつけた現住建造物等放火の罪に問われています。この火事では火元を含む住宅と小屋合わせて6棟が全焼、住宅2棟と小屋2棟の一部も焼けました。





8日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判長は犯行の動機にアルコール依存の影響があったという弁護側の主張に対して、「過去にも服役し、その間アルコール依存と向き合う機会はあったものの具体的な行動は何もしていない。犯行は自身の問題と向き合ってこなかったことに起因するもので酌量の余地はない」などと述べました。また櫻庭被告に15件の前科があることも踏まえ、「公判時点でも真摯な反省があるとはいえず、いまの様子では再犯も心配される」として懲役10年の実刑判決を言い渡しました。弁護側は本人と話し合い控訴しない考えです。