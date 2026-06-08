日銀秋田支店は県内景気の動向について「緩やかに回復している」という判断を今月も維持しました。



ただ、長引く中東情勢の影響で、企業の生産活動には警戒感が生まれ始めていると分析しています。



日銀秋田支店は、企業などに聞き取りを重ね、毎月、県内景気の動向を公表しています。



今月の県内景気については全体として「緩やかに回復している」と判断しました。



この判断はおととし11月から続いています。





景気を判断する主要6項目のうち、「住宅投資」は「弱めの動き」、「生産」は「緩やかに回復」と、先月の判断から変わっていません。ただ、長引く中東情勢の影響で、企業の生産活動には警戒感が生まれ始めていると分析しています。種村知樹支店長「県内のハウスメーカーからは接着剤や断熱材といったプラスチック由来の資材について仕入れ価格の大幅上昇や仕入れ自体が困難化しているものもあるといった声が聞かれるなど、工期の遅延リスクも意識され始めています」エネルギーコストや資材価格の高騰が続く中、販売価格への転嫁が思うようにできていない企業も増えていると指摘した種村支店長。「中小企業や個人事業主向けに金融機関も相談窓口を開くなど支援態勢を整えているので、引き続き動向を丁寧に確認していきたい」と述べています。