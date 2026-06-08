全県高校総体のバスケットボール決勝は男女ともにインターハイの常連校が最終クォーターに本領を発揮し試合を決めました。

女子の決勝は5年続けて同じ顔合わせ。白の湯沢翔北と緑の秋田中央の対戦になりました。

3年ぶりのインターハイを狙う秋田中央は序盤から積極的に攻め上がり、先行します。

一方、湯沢翔北は、豊富な運動量を活かしたディフェンスから慌てずに差を縮めます。

粘り強くプレッシャーをかけ、わずかにリードして前半を折り返します。

後半も競り合う展開は続きます。

最終第4クォーター、湯沢翔北はギアを上げ引き離しにかかります。

徹底したディフェンスで攻撃の芽を摘み取り流れを渡しませんでした。

湯沢翔北は3年連続のインターハイ進出です。





男子の決勝は、連覇を目指す白の能代科学技術と中央地区大会で優勝したエンジの秋田西の対戦です。前半は一進一退の攻防が続きます。初の優勝を目指す秋田西。ベンチも応援席も一体となって戦います。しかし最終の第4クオーター、去年の王者・能代科学技術が本領を発揮します。伝統の「走るバスケ」で圧倒。第4クオーターだけで38点をあげ、秋田西を突き放しました。能代工業時代から数えて60回目のインターハイ出場です。