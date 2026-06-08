全県高校総体のサッカー決勝は去年秋の県大会決勝と同じ顔合わせとなりました。

明桜と秋田商業の決勝は攻守で圧倒した明桜が3年ぶりのインターハイ出場を決めました。

雨が降りしきるなか行われた今年の決勝。

2月の東北新人大会で県勢初の優勝を飾った青のユニホーム・明桜と2年連続のインターハイ出場を狙う赤・秋田商業の対戦です。

立ち上がりからボールを動かしチャンスを伺う明桜。前半の12分でした。

実況「山本いく、山本シュートこぼれたー決めたー！明桜先制！11番の齊藤がこぼれ球に反応しました。」

勢いづいた明桜は前半の18分、敵陣でボールを奪うとMF遠藤が自らもちこんでシュート。リードを広げます。

さらにそのわずか1分後。

実況「仕掛けて、なかクロス11番齋藤のシュート！前半19分明桜3点目！」

先制ゴールのFW齋藤がまたもやゴール。チームにさらなる勢いをもたらします。

反撃のきっかけとなる1点をあげたい秋田商業ですが、明桜の好守備に阻まれます。

堅い守備から流れるように攻撃へ結びつける明桜はさらに。

実況「9番の山本比優。8番前川、前が空いている、前川中入った、するする入って前川シュート！おさめて狙った！14番の遠藤拓斗も2点目！前半の32分、明桜4点目を奪いました！」

4対0と明桜が大きなリードを奪って試合を折り返しました。

後半、秋田商業は明桜ゴールに迫る時間も増えたものの、1点を返すことはできず。

試合終盤にかけ攻守にわたって豊富な運動量をキープし続けた明桜、ダメ押しの5点目をあげ、3年ぶりのインターハイ出場を決めました。

明桜・大串陸キャプテン「入りのところがみんなでいい感じで点をとれたし、守備のところも絶対にゼロで抑えようって気持ちで守備体張れたと思います。」「まずインターハイの全国大会でベスト4以上目指すことと、選手権でも絶対優勝して全国で明桜をみんなに知ってもらえるようがんばりたいです。」

男子サッカーのインターハイは来月25日から福島で行われます。