2026年6月6日、タレントの白石麻衣が自身のYouTubeチャンネルを更新。『平成恋愛展』を訪れる様子を公開した。

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『平成恋愛展』とは、恋愛を切り口に平成の約30年間を振り返る体験型の展覧会である。この展覧会では教室が再現されており、白石も席に座ってみることに。引き出しには手紙が入っており、白石も「この折り方ですよね」「いっぱい渡してた」と当時を懐かしんだ。

次は、平成の恋愛あるあるが描かれた展示エリアを見ていく。ガラケーで新着メールを問い合わせているイラストに白石は大興奮。「無駄に何回もしてた」と苦笑した。そして、平成初期に流行していたアイテムが展示されているエリアに進むことに。カセットテープや8cm CDを眺め、白石は「懐かしい」「戻れないの寂しい」とコメントをした。

次は平成中期のエリアに。ここには平成ギャルアイテムが並んでおり、白石は「持ってたこれ」とピンクのウォークマンを発見。ほかにもドコモダケや前髪ピンなどを見て、「めっちゃリアルですね」「全てが懐かしい」と驚いた様子を見せた。次はガラケーエリアへ。サイドのパーツが外れてなくなっている機種を見て白石は「うわーリアル！」と再現度の高さに爆笑した。最後は平成グッズコーナーやプリクラなどを体験し、しっかりと展覧会を楽しんだようだ。

今回の動画に視聴者からは「可愛すぎて尊い」「懐かしいなぁ」「エモいし最高」といった声が集まった。

（文＝向原康太）