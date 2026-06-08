TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第9話「幼なじみは師弟になる？」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

風音からもう一度「愛してるゲーム」を教えてほしいと、真剣な相談を受けたみく。幼なじみと距離を縮めたいと願う風音に共感し、“師匠”として実演を交えながら駆け引きを伝授する。ところが、助言をすればするほど自分の本音も浮き彫りになり……。一方、優希也はアニメグッズの話題でアカネと急速に距離を縮めていた。

公開された先行カットでは、ポキッとゲームに挑むみくの様子やオムライスをシェアする2人の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）