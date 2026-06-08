夏のインターハイを目指すバスケットボール県予選は８日、男女の準々決勝と決勝リーグが行われました。



女子の準々決勝、甲南 対 鹿児島女子。第2クオーター終了時点で鹿児島女子が2点をリードし、勝負は後半へ。後半の立ち上がり、鹿児島女子は連続3ポイントシュートで甲南を引き離しにかかります。しかし、少ない練習時間の中でもチームを強化してきたという甲南は、24番能塚のスリーポイントシュートなどで逆転に成功します。第4クオーターで得点を伸ばした甲南が66対57で粘る鹿児島女子を振り切りました。





(甲南高校・川上采那主将)「自分たちは勉強との両立で練習時間が限られているが、みんなで少ない練習時間の中で質を高めようという話をして、みんなで毎日、毎日、練習を大切にしてきたからこその結果」男子の第1シード、川内は鹿児島商業と対戦しました。川内は、練習してきたという持ち前のディフェンスから流れを作り鹿児島商業に得点を与えません。リバウンドを拾ってペースを掴んだ川内は、27番潘のシュートなどで鹿商を引き離します。第2クオーターには35番三浦がスリーポイントシュート！この後もしっかり得点を重ねた川内が79対27で鹿商を下し決勝リーグ進出を決めました。(川内高校・押川琉之介主将)「ベンチに入った15人だけじゃなくて、部員全員で今まで頑張ってきたので、みんなで力をあわせて全勝できるよう頑張る」決勝リーグ、男子は川内、れいめい、樟南、鹿児島工業。女子は、鳳凰、甲南、鹿児島、れいめいが進出しています。9日、インターハイ出場校が決まります。