　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比660円高の6万4480円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては455.40円高。出来高は3463枚となっている。

　TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比27ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.62ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64480　　　　　+660　　　　3463
日経225mini 　　　　　　 64475　　　　　+630　　　 58983
TOPIX先物 　　　　　　　　3873　　　　　 +27　　　　4750
JPX日経400先物　　　　　 35005　　　　　+325　　　　 191
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+5　　　　 210
東証REIT指数先物　　　　1766.5　　　　　　+7　　　　　10

株探ニュース