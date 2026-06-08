日経225先物：8日19時＝660円高、6万4480円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比660円高の6万4480円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては455.40円高。出来高は3463枚となっている。
TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比27ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64480 +660 3463
日経225mini 64475 +630 58983
TOPIX先物 3873 +27 4750
JPX日経400先物 35005 +325 191
グロース指数先物 749 +5 210
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比27ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64480 +660 3463
日経225mini 64475 +630 58983
TOPIX先物 3873 +27 4750
JPX日経400先物 35005 +325 191
グロース指数先物 749 +5 210
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
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