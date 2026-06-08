J3鹿児島ユナイテッドFCはプレーオフ最終戦でJ2秋田に勝利し、百年構想リーグをJ3で最高の5位で終えました。



サッカーJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド最終戦。鹿児島ユナイテッドはアウェーでJ2秋田と対戦しました。試合が動いたのは前半30分。スローインから巧みにパスをつなぎ、最後は河村！見事な連携で先制点を奪います。





さらに、前半42分。相手が跳ね返したボールを嵯峨がミドルシュート。スーパーゴールに、秋田まで駆け付けたサポーターが沸きます。（鹿児島ユナイテッドFC・嵯峨理久選手）「打った瞬間、入ったなというそれぐらいの感覚だったので。気持ちよかったし、チーム全員の思いが乗ったシュートだったと思う」2点をリードして迎えた後半。秋田のセットプレーの場面では、全員守備でゴールを割らせません。後半アディショナルタイムにもゴール前に迫られますが、守護神・川上が止め、無失点のまま試合終了。2対0で勝利し、J3の中で最高順位の5位で百年構想リーグを終えました。（鹿児島ユナイテッドFC・嵯峨理久選手）「（秋田を）上回る、圧倒するという気持ちを持ってピッチに立ったので、きょうはしっかり勝利で終えられたのが本当何よりよかった」（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）「選手の頑張り、あとは鹿児島ユナイテッドファミリー、みんなで勝ち取った勝利、5位なので。別々の道を歩まないといけない選手もいるが、前を向いてサッカー選手としてプロとしてみんなで前進していきたい」6月13日には、「Jリーグオールスター戦」が行われ、嵯峨選手や河村選手などユナイテッドからは6人の選手が出場します。また、村主監督も、J2・J3 WESTーBの監督として指揮を執ります。