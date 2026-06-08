サッカーJ1です。あの逸材が大活躍しました。6日行われたJ1百年構想リーグのプレーオフラウンド、ガンバ大阪と東京ヴェルディの一戦。前半16分、神村学園出身でガンバ大阪に所属する名和田 我空選手が右足を振り抜き、鮮やかに先制点を決めます。



さらに、後半44分にも。ゴール前で右サイドからのパスを受け、素早くシュート。





（ガンバ大阪・名和田我空選手）「来るというのは思っていたし岸本武流選手は低いクロスが得意なので、いいところに止めてツータッチで打てたので、テンポはよかった」試合終了間際には3人に囲まれながら、仲間のシュートをお膳立て。2ゴール1アシストの大活躍でガンバ大阪の勝利に貢献しました。（ガンバ大阪・名和田我空選手）「難しい試合になったが、勝ててよかった。主力で出ていた選手は何人か残っていたが、ほとんどの選手がいなかった中でこういう勝利をもぎ取れたというのはチームにとってすごく大きい」恩師の有村監督も、この活躍を喜んでいました。（神村学園高等部男子サッカー部・有村圭一郎監督）「ゲームに出て質を出せる選手だから、あれぐらいの活躍はできるだろうが、そういう積み上げがプロサッカー選手なので大事。ポテンシャルはもっていたので、そういうことがプロの厳しい中で活かされるようになってきたというのが、見ていてうれしく思う」名和田選手のますますの活躍が楽しみです。