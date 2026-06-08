ハンドボール女子の決勝。

去年秋の新人戦王者で、5年ぶりの優勝を目指す黄色のユニホーム「瓊浦」。

4月の春季選手権を制し、今大会3年ぶりの優勝を目指す緑色のユニホーム「清峰」とのライバル対決となりました。

試合は、瓊浦がサイド攻撃を中心に森選手の連続得点などでゴールを奪うと、清峰はパスカットからの速攻で得点を重ねていきます。

序盤から一進一退の攻防となりますが、守備では瓊浦ゴールキーパーの角選手が好セーブを連発。

前半は11ｰ8と、瓊浦が3点をリードして折り返します。

後半に入ると、追う展開の清峰が粘り強い守備から攻撃のリズムをつかみ反撃を開始。

3点を連取し同点に追いつくと、ここでも得意の速攻から青井選手が狙いすましたゴール右隅へのシュートで、ついに逆転に成功します。

その後は互いに譲らぬ接戦となりますが、瓊浦は2年生エース山田選手が流れを引き戻します。

巧みなステップワークと機動力で、後半だけで7得点。この試合、個人で最多の9点を奪う活躍を見せます。

試合は、終盤に地力を発揮した瓊浦が2点差で勝利し、5年ぶりの頂点に立ちました。

（瓊浦 山田 李子選手）

「自分が絶対にやってやるぞという気持ちで、前を狙うことを考えていた。(インターハイでは)全国ベスト8を目指している」

（瓊浦 境 花奈主将）

「今まで苦しい練習を乗り越えて、春季大会の悔しさを果たせて本当にうれしい気持ちでいっぱい。長崎県代表として全力で戦い抜いていきたい」

瓊浦と清峰は、20日から沖縄県で開催される九州大会に出場。

優勝した瓊浦は、県代表としてインターハイに出場します。

また ハンドボール男子は「瓊浦」が4年連続21回目の優勝。

ソフトボールの女子は「向陽」が2年連続16回目の頂点に輝きました。

9日(火)は「バレーボール」「バスケットボール」「陸上」などが、競技最終日を迎えます。