6月8日、ラッパー・シンガーソングライターで音楽プロデューサーのちゃんみなさんが、6月13日に開催予定の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることを、自身の公式HPで発表しました。

【写真を見る】【ちゃんみな】「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」を公表 13日開催予定の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は出演見合わせに





公式HPでは、「6月13日 MUSIC AWARDS JAPAN 出演 見合わせについて」と題し、「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と報告。









続けて、「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の出演見合わせを発表しました。









さらに、「本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました」と出演見合わせの判断をした理由を綴り、「パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と、ファンや関係者の皆さんへの謝罪の言葉を掲載しています。









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平素より、ちゃんみなを応援いただき、誠にありがとうございます。



この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、

医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました。

診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、

6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりました

グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました。



本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、

医師の判断を最優先し、このような決断となりました。



パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、

ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、

多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。



何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



2026年6月8日

RAINBOW ENTERTAINMENT / NO LABEL MUSIC



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【担当：芸能情報ステーション】