歌謡コーラスグループの『純烈』が都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎さんの卒業と、純烈の新メンバー募集オーディション、そして、モナキに続くグループのメンバー募集オーディションの開催を発表しました。

【写真を見る】【 純烈・後上翔太 】リーダー・酒井と「力を合わせて新たな純烈の形を」「僕は、もうちょっとお金が欲しい（笑）」 白川裕二郎の卒業発表を受け





爐箸砲くやりきった瓩函白川さんを労った酒井さんは、狃穃って次々と辞めていくグループ、その通りだと思うんです。やってる私が一番思う。「今年は白川か」と。今回、後上にも「後上さんは卒業されないんですか？ ええねんで。言うてや」と、聞くわけですよ。そしたら（後上さんが）「大丈夫です。僕は、もうちょっとお金が欲しいんです」と。気力がまだあるんやなと思った瓩函会場を笑わせながら、後上さんは純烈を続けることをアピール。









後上さんも燹頁鮴遒気鵑痢紡感箸鯤垢い浸から、リーダーも続けるし自分も続けるという思いは持ちながらやっていた。白川さんの声じゃないと歌えない曲もあるんだろうなというのは感じましたけど、メンバーの卒業に慣れてしまった。卒業があるたびに、残ったメンバーで力を合わせて過ごしてきたグループ。今回も同じように新しいメンバー、そしてリーダーと自分で力を合わせて、新たな純烈の形を作りながら引き続き応援していただけるようにしたい瓩函∩肝呂燃萋阿靴討い意思表示をしていました。









また、酒井さんは犹笋噺緇紊、やる気がありすぎるんですよ。白川は普通の感覚。無邪気なところがあります。嫌なファンの前で嫌な顔ができるのが白川なんです瓩函白川さんを大イジり。白川さんは、爐笋瓩討れよ（笑）。充電期間が終わったら白川裕二郎として戻ってこようとしてるんだから、やめてくれよ！瓩函⊂个辰討い泙靴拭









止まらない酒井さんは、1人になった時は、後上と俺の対応を思い出してほしい瓩函白川さんにアドバイス。白川さんは犖緇紊蓮嫌いな人がいなくなるまでずっと頭を下げ続けてるんです。それを参考にしたい瓩函後上さんの知られざるファン対応を暴露して笑いを誘っていました。









さらに、白川さん卒業後の活動にやる気をみなぎらせながらも、爛侫．鵑激減するのもわかってます瓩範辰靴深魄罎気鵑蓮記者から「何割くらい減る？」と聞かれると、8割です...言わせるんじゃないよ（笑）瓩函∧鯵粥８緇紊気鵑癲↓爐海譴らライブの時は、真ん中に白川さんの写真を掲げながら...瓩函白川さんに頼る気満々で話して報道陣を笑わせていました。









【担当：芸能情報ステーション】