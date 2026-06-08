【解説】内田梨瑚被告に懲役27年求刑　判決の焦点は「殺人罪の成立」　食い違う主張　厳罰望む遺族　旭川女子高校生殺害

北海道・旭川市で起きた女子高生殺害事件で内田被告の裁判が結審しました。

8日の裁判、そして判決に向けてのポイントについて、フジテレビ・平松秀敏解説副委員長に聞いていきます。

遠藤玲子キャスター：

無職の内田梨瑚被告（23）は2024年、北海道・旭川市で当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして、殺人・監禁・不同意わいせつ致死の罪に問われています。8日、旭川地裁で開かれた裁判で検察側は「（高校生の）尊厳を踏みにじる極めて残忍で悪質なもの」と指摘し、内田被告に懲役27年を求刑しました。

榎並大二郎キャスター：

求刑が懲役27年、有期刑ということですが、刑の重さはどう見ればいいでしょうか？

フジテレビ・平松秀敏解説副委員長：

被害者の女子高校生を全裸にして、その様子を動画で撮って、橋の上から突き落として殺害しているというので、本当に残酷で残忍な犯行だと思うんですね。私は無期求刑もあると思った。ご遺族も極刑を望んでいるので無期懲役求刑があるかなと思ったんですが、検察側は共犯の女（21）が懲役23年の刑が確定しているので、それのバランスをとって懲役27年を選択したと。要は裁判の公平性を重視したということなんですね。

遠藤玲子キャスター：

判決に向けてどんな点がポイントになってくるのか平松さんに伺ったところ、殺人罪が成立するのか、最大の焦点は「殺人の実行行為の有無」「殺意の有無」の2つのポイントになるといいます。こちらの2つを裁判所がどう判断するか、まず1つ目を見ていきます。

1つ目の「殺人の実行行為の有無」については、共犯の女は内田被告が被害者の肩甲骨の辺りを両手で押したというふうに、要は内田被告が欄干から女子高校生を落としたというふうに証言しています。一方、内田被告は橋から落下させていないと、被害者を残して立ち去っているので殺害の実行行為は否認しているという、双方が食い違っている状況です。

山崎夕貴キャスター：

この食い違う主張、裁判所はどう判断するのでしょうか。

フジテレビ・平松秀敏解説副委員長：

2人が言っていることは全く逆なんですけど、どちらが信頼できるか。共犯の女は自分の罪を認めて懲役23年の判決を受け入れているんです。自分の不利益な内容も受け入れて、要は刑に服すと言っているんです。こういう人の証言は本当に信頼性が高いと判断される傾向がある。

しかも今回の事件では、当時仲間の男がいますよね。仲間の男がビデオ通話中に「殺すよ」「落ちろ」なんて言葉を聞いているので、この言葉というのも共犯の女の信頼性、主張の信頼性を裏付けることになる。総じてみると、共犯の女の言っていることのほうが理にかなっていると思います。

遠藤玲子キャスター：

2つ目のポイントです。「殺意の有無」についてはどうかといいますと内田被告、初公判では「殺意はありませんでした」と証言した一方、被告人質問では「人が死ぬ可能性は分かっていた。今は殺意があったといわれても当然」という証言もしているんです。

山崎夕貴キャスター：

裁判の中で内田被告の証言が徐々に変わってきた印象がありますが、これはどう影響するんでしょうか？

フジテレビ・平松秀敏解説副委員長：

法廷戦術の可能性もあるのかなと思います。

仮に殺人罪が成立するとして、少しでも量刑を軽くするために反省の態度を見せたりするケースはあるので、実際、法廷で内田被告は被告人質問で取り返しのつかないことをやってしまったと反省の言葉、謝罪の言葉を述べているということなので、この態度を一定の反省の態度とみるのかどうかが今後のポイントになってくると思います。

遠藤玲子キャスター：

さらに8日、論告に先立って意見陳述が行われ、被害者の高校生の母親の代理人弁護士が「より重い厳罰を心より願っています」と代読しています。そして、父親も「どうか私の娘が望む判決を下してください」と泣きながら訴えたということで、厳罰を望んでいるという被害者家族の声もある中で、裁判員がどのように判断するのか注目されますね。

フジテレビ・平松秀敏解説副委員長：

これまでの審理の流れを見ると有罪は間違いないと思うんです。そうなると一般市民である裁判員がこの残虐な判決にどう向き合うのか、懲役27年そのまま求刑どおり言い渡すのか、それとも一定の反省の態度があるとみて少しでも量刑を割り引くのか、注目したいと思います。