カーリングの日本選手権２日目（８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ第２戦目が行われ、世界選手権４位のロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、ＳＣ軽井沢に０―８で完封負けとなった。

第３エンド（Ｅ）まで０―０だったが、第４Ｅで３点を先制され、そのまま第５、６Ｅでも連続で２失点して０―７となった。第７Ｅで８点目を与えたところで相手の勝利を認めるコンシードで幕を閉じた。

藤沢は「４Ｅ目の私のところで、３点取られたところが大きかった。ダブルは狙いつつ、少なくとも１個は出さないといけないショットだった。欲張ってしまった」と自身のミスを振り返った。

今大会は６月開催ということもあり、アイスの状態に苦戦する選手も多い。藤沢は「季節的なこともあり、霜が多いので、追う展開になると厳しい展開になってしまう中で、あの点差になってしまった」と逆転の難しい展開だった。

しかし、これまで五輪２大会連続でメダルを獲得するなど、大舞台を経験している藤沢は「この前半の２試合でアイスを理解して、中盤後半につなげていくイメージや、アジャスト力が試されている。ここで悲観的にならずに、次に向けてどうするかという話し合いができれば」と今後の試合につなげていく構えだ。