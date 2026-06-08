いざ、古巣の本拠地・仙台へ――。巨人の田中将大投手（３７）が８日にジャイアンツ球場で行われた先発練習に参加。先発が予定される１１日の楽天戦（楽天モバイル）に向けて「（特別な思いは）もちろんあります。楽しみです」と語った。

今季、移籍２年目を迎えた田中将。昨年は交流戦での登板が１試合もなかっただけに「仙台でイーグルス戦が今年はあるっていうのはシーズン始まった時から頭にはありましたし。タイミングが合えば、そこで投げてみたいなっていうふうにも思っていたので」とプロ野球人生をスタートさせた古巣との初対戦を心待ちにしていたという。

また、偶然にも古巣とのカード第１戦に先発するのは、昨年オフに楽天から巨人に移籍した則本昂大投手（３５）。ともに元本拠地マウンドで登板するだけではなく、１２球団勝利もかかっている。これには右腕も「すごい巡り合わせやと思います」と口にした。

それでも「平常心」で試合に臨む。「勝ちたいですよ。だからこそ、やることは一緒。勝ちたいからこそ、やる準備は同じです」と背番号１１。慣れ親しんだ球場で日米通算２０４勝目をかけて腕を振る。