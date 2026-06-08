元ばんばんざい流那「奇跡の瞬間撮れた」初めて歩いた長女の様子公開「すくすく成長していて愛おしい」「たまらなく可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/08】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めて歩いた娘の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美女インフルエンサー「すごい瞬間」と話題の娘の“奇跡の瞬間”
流那は、「そういえば3日前ぐらいに初めて歩きました」と報告し、動画を投稿。「たまたま動画とってたら奇跡の瞬間撮れた」とつづり、自宅と思われる室内で犬を追いかけているうちに、自然と1人で歩き始める娘の貴重な瞬間を披露している。
この投稿には「すくすく成長していて愛おしい」「たまらなく可愛い」「最高の映像」「すごい瞬間を撮影してる」「我が子が歩き始める瞬間は全ての親が見たいやつ」といった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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◆流那、娘が「初めて歩きました」
流那は、「そういえば3日前ぐらいに初めて歩きました」と報告し、動画を投稿。「たまたま動画とってたら奇跡の瞬間撮れた」とつづり、自宅と思われる室内で犬を追いかけているうちに、自然と1人で歩き始める娘の貴重な瞬間を披露している。
◆流那の投稿に反響
この投稿には「すくすく成長していて愛おしい」「たまらなく可愛い」「最高の映像」「すごい瞬間を撮影してる」「我が子が歩き始める瞬間は全ての親が見たいやつ」といった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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