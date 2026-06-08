秋元真夏、手作りのピーマンの肉詰め公開「肉汁たっぷりで食欲そそられる」「手書き文字可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】元乃木坂46の秋元真夏が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「美味しそうな焼き色」と話題のピーマンの肉詰め
秋元は、こんがりと焼き色がついた、輪切りのピーマンにタネを詰めたピーマンの肉詰めをズラリと並べた写真を公開。手書きの文字で「ピーマン」と添えられている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうな焼き色」「肉汁たっぷりで食欲そそられる」「料理上手で尊敬する」「手書き文字可愛すぎる」「丸い形が可愛らしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂キャプテン「美味しそうな焼き色」と話題のピーマンの肉詰め
◆秋元真夏、手料理公開
秋元は、こんがりと焼き色がついた、輪切りのピーマンにタネを詰めたピーマンの肉詰めをズラリと並べた写真を公開。手書きの文字で「ピーマン」と添えられている。
◆秋元真夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうな焼き色」「肉汁たっぷりで食欲そそられる」「料理上手で尊敬する」「手書き文字可愛すぎる」「丸い形が可愛らしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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