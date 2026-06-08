病気を乗り越え里親に出会った猫ちゃん。あまりにも愛らしい現在の様子が大きな注目を集めています。

話題の投稿は46万回以上表示され「幸せそう！ほほえんでるように見えますね！こんな子で世界が溢れますように」「幸せになりますね。みている私達までありがと」「天使よありがとう、この世に産まれてくれて」とのコメントが寄せられていました。

【写真：病気を乗り越えた保護猫→里親さんから『現在の様子』が送られてくると…可愛すぎる光景】

正式譲渡された猫ちゃんの今

Xアカウント「小島美知子」に投稿されたのは、里親さんから送られた猫ちゃんの現在の様子です。保護された「てん」くんが正式譲渡になり、その後の元気な姿が届いたそうです。

写真には、リボンのついた箱に頭を乗せ、首を傾げる可愛いポーズのてんくんが映っていたといいます。見ているこちらまで幸せな気持ちになってしまうほど、愛らしい表情です。

てんくんは兄弟で保護され、当時は猫風邪と真菌に感染していたといいます。治療を頑張って乗り越え、今の里親さんと出会うことができたのだそう。

これからは優しい家族のもとで、たくさんの愛情を受けながら、さらに幸せに暮らしていくに違いないでしょう。

あざと可愛いポーズにX民もメロメロ

可愛いポーズをとるてんくんを見たXユーザーたちからは「めちゃくちゃ可愛いポーズですね！癒されましたぁ」「可愛いを心得てる」「あざと可愛いーッ！」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「小島美知子」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「小島美知子」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。