今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんの思わず笑ってしまうひとコマ。

早朝の授乳を終えたあと、娘さんを大人用のベッドに寝かせ、投稿主さんも一緒に二度寝をしていたそうです。しばらくして起きてみると、本来は娘さんのためのベビーベッドには、まさかの先客がいたみたいで…。

投稿はThreadsにて33万回以上表示され、2.7万件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：赤ちゃんと一緒に大人用のベッドで就寝→目が覚めて、ふと『ベビーベッド』を見たら…笑ってしまう光景】

娘さんの不在を確認して、そっとベビーベッドへ

今回、Threadsに投稿したのは「ぼたん」さん。登場したのは、猫のぼたんちゃんです。

投稿によると、6時の授乳を終えた投稿主さんは、娘さんを大人用のベッドに寝かせて二度寝をしたとのこと。そして目を覚ましたとき、娘さんがいつも使っているベビーベッドには、ぼたんちゃんがすっぽりと収まっていたようです。

柔らかそうなベビーベッドの中で、ぼたんちゃんは小さな枕に頭を乗せ、ごろんと横になっていたのだとか。白いお腹を少し見せながら、体をゆったり伸ばしてくつろぐ姿は、あまりにも堂々。「今は空いてますよね？」とでも言いたそうな落ち着きぶりに、思わず笑ってしまいそうです。

今なら使えるを理解していそうな姿に猫好きもにっこり

赤ちゃんが別の場所で眠っている間だけ、ちゃっかりベビーベッドを満喫していたぼたんちゃん。ふかふかの寝心地や囲まれた安心感が、猫ちゃんにとっても魅力的だったのかもしれませんね。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ベビー枕の使い方も大正解で可愛い」「枕の使い方まで分かってらっしゃる」「しかもこっち見てる、、、w」などの声が多く寄せられていました。他にもコメント欄には、「うちの子も！」という声が多数。同じくベビーベッドで寝ている猫や赤ちゃんと仲良しの猫たちの写真が集まって尊さ＆可愛さ満点になっていました。

ぼたんちゃんにとって、ベビーベッドは空いている間だけ楽しめる特別な寝床だったのかもしれません。こんなに幸せそうな寝姿を見せられたら、つい「今だけね」と譲ってしまいたくなりますね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぼたん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。