女優のジェニファー・アニストンが、ドラマ「フレンズ」の共演者で女優のリサ・クドローとの親しい関係を振り返った。リサの息子はかつてジェニファーを「ママ」と呼んでいたという。



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バラエティ誌の対談企画「Actors on Actors」シリーズで対談した際、ジェニファーとリサが「フレンズ」での日々を振り返った。ちなみに「フレンズ」はリサの新作テレビ番組「ザ・カムバック」と同じワーナー・ブラザース・スタジオのセットで撮影されていた。



そして、リサの息子で俳優のジュリアン・スターンは「ザ・カムバック」のシーズン3に出演しており、ジェニファーは撮影場所について「ジュリアンが笑い声に囲まれて育ったところ」と語り、リサは「そうよね。想像できる？あの喜びの量。最高に楽しかったもの」と続けた。



さらにジェニファーは微笑みながらこう続けた。「ジュリアンは今、私が一緒に過ごす中で最も陽気な人間の1人よ。本当にジュリアンが大好き。ジュリアンがリサ・クドローの息子だからという理由だけでなく、友人として一緒に過ごしたい人としてジュリアンを選ぶわ」



すると、リサは「ジュリアンが初めて言葉を話せるようになった頃、テレビを見てジェニファー(アニストン)を指さして『マミー！』って言ったのよ。だから、あなたとつながりを感じていたのね」と話し、自身に子供がいないジェニファーは「あれは不思議だったわ。ジュリアンはどういうわけか、そうすれば私が喜ぶって分かっていたのね」とつぶやいた。



今回の対談で、ジェニファーは元夫で俳優のブラッド・ピットについて珍しく言及してもいた。ブラッドは「フレンズ」にゲスト出演した際、ジェニファー演じるレイチェルを嫌っていたロス(ゲラー)の中学時代の友人、ウィル・コルバートを演じていた。「感謝祭のエピソード、好きだった？あれ、楽しかった」とジェニファーが振ると、「ええ。あの感謝祭のエピソード、最高だったわ。ブラッド(ピット)が出てきた時なんて、本当に笑えた！」とリサは反応。



ジェニファーは「そうよね。本当に面白かったわ。『フレンズ』に出演した映画スターたち。ブラッド(ピット)、ブルース・ウィリス、ジュリア・ロバーツ、イザベラ・ロッセリーニ。本当にたくさんいたわね。ショーン・ペンも。ゲストのスターたちはいつも緊張していた。覚えてる？スターたちがあんなに緊張している様子が、私はいつもすごく興味深かったの」と返していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）