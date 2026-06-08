被害者父親が涙の訴え「娘が望む判決を」　旭川女子高校生殺害・内田梨瑚被告（23）に懲役27年求刑

北海道・旭川市で女子高校生を落下させ殺害した罪などに問われた女に、懲役27年が求刑されました。

「私の娘が望む判決をください」。

裁判では、被害者の父親が涙の訴えをする場面もありました。

北海道・旭川市の女子高校生殺害事件。

8日の公判で、検察側から懲役27年を求刑された内田梨瑚被告（23）。

検察の論告の前には、被害者遺族による意見陳述が行われました。

旭川市の無職・内田梨瑚被告は2024年4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回し、橋の上で服を脱がせたうえ、落下させて殺害した殺人や監禁などの罪に問われています。

これまでの裁判で内田被告は、監禁の罪は認めていますが、殺人などの罪については認めていません。

内田被告：

殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません。

旭川地裁で開かれた8日の公判では、被害者遺族による意見陳述が行われました。

被害者の母親（代理人の代読）：

私にとって一番つらいのは、わが子をうしなったことにほかなりません。2年たった今でも時が癒やしてくれることはなく、娘を守ってやれなかった後悔があります。被告人は深々と頭を下げていますが、つじつまの合わない発言をしていて、内省・反省をしているとは到底思えません。より重い厳罰が下りますことを、親族一同願っています。

続いて、被害者の父親が検察側の席から意見陳述を読み上げました。

被害者の父親：

娘は23（歳）の時にうまれました。笑顔がかわいくてとても無邪気で、私と一緒にYouTuberごっこをしたり。娘のことが心から大好きでした。2年たちましたが、かなしみは当時のままで、つらく悲しい日々が続いています。

そして、被害者の父親は内田被告を指さし、泣きながら「裁判官、裁判員の皆様、どうかどうか、あいつを私の娘が望む判決をくだしてください」と強く訴えました。

この言葉を聞いた内田被告は、顔色を変えることなく落ち着いた様子を見せていました。

このあと検察側は、内田被告に対し懲役27年を求刑。

検察側：

犯行は女子高校生の尊厳を踏みにじり、極めて残虐で悪質である。被告の供述内容は不合理かつ不自然で、殺人などの責任を逃れるための虚偽の供述というほかなく、到底信用できない。

懲役27年の求刑を聞いた内田被告は、表情を一切変えることはありませんでした。

一方、弁護側は、「内田被告には殺意も実行行為もなく、共犯とされる女の証言は信用できない」などと反論。

そして内田被告は、最終陳述で「改めて結果の重大さを身にしみて感じました。今後も反省・謝罪・償いの日々を送ります」と述べました。

内田被告に対する懲役27年という求刑について、フジテレビの平松解説副委員長は「かなり残虐な犯行で、遺族の処罰感情が本当に激しい。私は無期懲役の求刑があると思ったが、検察側は共犯の女の判決が懲役23年で確定しているので、この量刑のバランスをとって、懲役27年を求刑した。内田被告の言い分、検察側の主張、どちらが信頼できるか裁判員と裁判官が判断することになると思います」と指摘。

判決は6月22日に言い渡されます。