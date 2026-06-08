news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「85歳妻を殺害か…88歳夫を逮捕 バットで殴り刃物で切りつけか」についてお伝えします。

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警察官に支えられながら、ゆっくりと車に乗り込む男、森田和造容疑者（88）です。妻の和代さん（85）を殺害した疑いで逮捕・送検されました。

長野県天龍村の自宅で夫婦2人で暮らしていた森田容疑者と和代さん。6日、森田容疑者が自ら「妻を殺害した」と110番通報しました。

警察が駆けつけると和代さんは自宅の室内で倒れた状態で発見され、その場で死亡が確認されました。森田容疑者はケガをした状態でその場にいたということです。

警察によりますと、森田容疑者が凶器として使ったとみられるのが「木製バット」。和代さんをなぐったあと、さらに、刃物で切りつけるなどをしたとみられています。

最近の2人の様子について、近くに住む人は「2人とも病気でお互い助け合っていたと思う。お母さん（和代さん）が足悪いもんで。それでも介護一生懸命やっていたもんね」と話します。

ただ、森田容疑者についてはこんな声も――。

（森田容疑者について）「ちょっと気の短い人だった」

森田容疑者は警察の調べに容疑を認めていて、警察が動機などを調べています。