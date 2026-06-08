ラグビーリーグワンの年間表彰式「リーグワン2025―2026アワード」が6月8日、都内で行われた。

ベストフィフティーンを初受賞した埼玉のWTB竹山晃暉（29）は、21年の新人賞以来の受賞に「もっと頑張らないといけないと思った。純粋にうれしい」と笑顔で話した。

アワードには、3月に結婚したモデルでライフスタイルブランド「アマテラス」の代表を務める佐藤マクニッシュ怜子さんを同伴。チームトップの12トライを挙げた今季の活躍の要因に「ワイルドナイツファンの応援のボリューム、奥さん、家族の支え、チームメートとのコネクション」などを挙げた。

昨オフから「取り組みを変えた」と言う。きっかけはヒップホップアーティスト「AK―69」との出会いだった。同じジムでトレーニングし、ライブも見に行った。「アーティストなのに何でこんなに追い込むんやろと思った。ライブでファンに語りかけること、ファンのリアクションを見て、これって僕もラグビーでできる」と思ったと言う。

「一流とは、を勉強させてもらった」。ラグビーが好きな気持ちだけで結果を残してきた昨季までから「それを超えるために、何かを感じてもらえる選手になりたい」と思った。「今季、僕が大きく変わったのは、プレーヤーとしての深み。派手好きの印象から、ちょっと大人になってきた、いい年の取り方をしているなと思ってもらえるような取り組みに変えた」と説明した。

2月に発表された日本代表候補からは漏れた。だが、日本代表は「意識している。そこを目指したい」と正直に話した。「現段階で選ばれていないのは、それが答え。最後まであきらめずにやりたい」と来年のW杯出場に向けて、チャレンジを続ける。

そのためにも「オフはないですね」と、ターゲットとする「スピードとフィジカリティー」を磨いていく。ファン、妻、チームメートをはじめ「いろんな人のおかげで、この賞をもらえた。来年も賞に恥じないように、ここをスタートとして取り組みたい」。実りの多かったシーズンを糧に、竹山はさらに前に進んでいく。