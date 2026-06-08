ワンコをお散歩に誘ったら断られたので、代わりにドッグランに誘ってみたら…？まさかの反応の差に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で38万8000回再生を突破。「最高」「面白い」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：散歩嫌いでブチギレる犬→『それなら、ドッグラン行こうか？』と誘うと…わかりやす過ぎる『テンションの違い』】

お散歩に誘った時の反応

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」に投稿されたのは、柴犬の「ロック」くんをお散歩に誘った時とドッグランに誘った時の反応の違いです。まず飼い主さんは「お散歩行かない？」と声を掛けてみたそう。するとロックくんは不満そうに吠えて、「嫌！」と断ったとか。

なんでもロックくんはお散歩が大嫌いで、普段から飼い主さんは外に連れ出すのに苦労しているとのこと。試しにもう一度「お散歩行こう」と誘ってみても、同じ反応が返ってくるだけで、「どうしようかな…」と考えてくれる素振りすら見せなかったそう。

ドッグランに誘った時の反応

では「それならドッグラン行こうか」と誘ってみたら…？今度はロックくんも断らずに、お目目をキラキラさせたそう。そして「お友達に会いに行く？」「遊びに行こうか」と声を掛け続けていたら、「行くぅ～っ」とお返事するように高い声で鳴いたとか。

その後も「行く行くぅ！行かせてもらいますぅ～」とばかりに、嬉しそうに鳴き続けるロックくん。飼い主さんが「じゃあ行って」と伝えたら、素直に言うことを聞いてダッシュで玄関に向かったそうです。お散歩は嫌いだけれどドッグランは好きという謎の基準と、わかりやす過ぎる反応が可愛くて、思わず笑ってしまいます！

たっぷり遊んで大満足！

ドッグランに到着後のロックくんは、お友達と追いかけっこをしてウキウキで遊んでいたそう。そして帰る頃には、「楽しかった～」と満足そうな笑顔を見せてくれたとか。そんな愛くるしい姿を見せられたら、毎日ドッグランに連れて行ってあげたくなってしまいそうですね。

この投稿には「キュンキュン鳴くのが可愛い」「表情も態度も違いすぎて笑った」「人間の言葉理解してますよね」「お散歩はダメで、ドッグランがいい理由が分からんｗ」「お友達と遊べて良かったね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」には、個性が強すぎる柴犬の兄弟ロックくん＆「ボブ」くんの日常が投稿されています。笑顔や癒しをもらえる投稿が盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。