俳優・与田祐希の公式Instagramが更新され、出演した木曜ドラマ『君が死刑になる前に』の最終回放送を報告するとともに、私服でのオフショットが公開された。

参考：加藤清史郎×鈴木仁×与田祐希×唐田えりか、『君が死刑になる前に』クランクアップ

投稿された写真には、丸い黒縁の眼鏡をかけた与田が公園でピクニックを楽しむ姿が収められている。ブルーシートに腰を下ろしてイチゴのショートケーキを頬張るカットや、割り箸を手にカメラへ笑顔を向けるカット、ベンチに腰掛けて髪に手をやるショットなど、自然体の表情が次々と切り取られている。締めくくりには、顔の横に紫の花束を添えたセルフィーも。

キャプションでは「楽しく過ごしています」と近況を綴ったうえで、「そして #君が死刑になる前に 昨日最終回でした！」と報告。続けて「最後まで観てくださった皆様、ありがとうございました」と視聴者への感謝を寄せた。

与田は同作で、主人公・坂部琥太郎（加藤清史郎）の大学サークルの後輩・月島凛を演じ、事件の鍵を握る存在として物語を彩った。劇中でも眼鏡姿を披露していたこともあり、投稿には「眼鏡似合いすぎです」「かわいすぎです」といったコメントが殺到。「素敵なドラマをありがとうございました」と労いの声や、「楽しい日々過ごせてて何より」と近況を見守るファンの声も寄せられ、反響を呼んでいる。（文＝リアルサウンド編集部）