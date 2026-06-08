ルイ・ヴィトン、初のアルミニウム製スーツケースを発表──「ホライゾン」が旅の新章へ
旅のスタイルは時代とともに変化してきました。しかし、移動そのものを豊かな体験へと変える“旅の道具”への探求は、今も変わることがありません。
ルイ・ヴィトンは、メゾン初となるアルミニウム製スーツケース「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を発表しました。2016年に誕生した「ホライゾン」の10周年を記念する本作は、ルイ・ヴィトンの旅のヘリテージと、マーク・ニューソンによる革新的なデザインが融合した新たな章となります。
© Louis Vuitton
マーク・ニューソンが描いた“21世紀の旅”
ルイ・ヴィトンとマーク・ニューソンの協業は10年以上にわたります。
家具から航空機まで幅広い分野で活躍するニューソンは、現代を代表するインダストリアルデザイナーのひとり。2016年に発表された「ホライゾン」は、彼自身の豊富な旅の経験をもとに、シンプルなフォルムと高い機能性を追求したスーツケースとして誕生しました。
© Louis Vuitton
この10年で「ホライゾン」は、ルイ・ヴィトンを代表するトラベルラゲージのひとつへと成長。今回の新作は、その集大成とも言える存在です。
© Louis Vuitton
原点に立ち返るアルミニウム
今回のコレクションで最も象徴的なのが、メゾン初となるアルミニウム製ボディの採用です。耐久性とリサイクル性に優れたアルミニウムは、マーク・ニューソンのデザインを象徴する素材であると同時に、ルイ・ヴィトンの歴史とも深く結び付いています。
© Louis Vuitton
19世紀末、ルイ・ヴィトンは探検家たちのためにアルミニウム製トランクを製作していました。つまり今回の「ホライゾン・アルミニウム」は、未来的なプロダクトでありながら、メゾンの原点へと立ち返る試みでもあります。
© Louis Vuitton
モノグラムが“構造”になる
「ホライゾン・アルミニウム」の革新性は、素材だけに留まりません。
アルミニウムのシェルには、一般的なラゲージに見られるリブ（溝）の代わりに、ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・パターンをエンボス加工で施しています。このモノグラムは単なる装飾ではなく、スーツケースの強度を高める構造的な役割も担っています。
© Louis Vuitton
さらに、ビスやヒンジを極力見せない設計や、世界初となるビスフリー構造のアルミニウム製スーツケースなど、ミニマルなフォルムを実現するための技術革新も随所に盛り込まれています。
© Louis Vuitton
傷さえも旅の記憶になる
アルミニウム製ラゲージは、使い込むほどに細かな傷やへこみが刻まれていきます。
ルイ・ヴィトンは、それらを単なる経年変化としてではなく、旅の思い出として捉えています。優れた耐衝撃性を備えながらも、旅の軌跡をその表面に残していく--。そこには、長く使い続けることを前提としたラグジュアリーの価値観が表れています。
© Louis Vuitton
また、ライニングの取り外しやパーツ交換を容易にする設計を採用し、修理やメンテナンスを見据えたケア＆リペア体制も整えています。
© Louis Vuitton
旅のための新しいスタンダード
現代のラグジュアリーは、単に高価であることではなく、長く使い続けられることや、時間とともに価値を深めていくことへと重心を移しつつあります。
「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」は、ルイ・ヴィトンが170年以上にわたり培ってきた旅の哲学と、マーク・ニューソンのデザイン思想を融合させたプロダクトです。
それは単なる移動のためのラゲージではなく、旅そのものを豊かにするパートナーなのかもしれません。
スーツケース ホライゾン・アルミニウム 55
価格：720,500円（税込・予定価格）
素材：アルミニウム
サイズ：W38 × H55 × D21cm
HORIZON BLACK | © Louis Vuitton
HORIZON VVN | © Louis Vuitton
ヴァニティ ケース・アルミニウム
価格：531,300円（税込・予定価格）
素材：アルミニウム
サイズ：W34 × H21 × D17cm
VANITY BLACK | © Louis Vuitton
VANITY VVN | © Louis Vuitton
発売日:
2026年6月12日（金）予定
お問い合わせ：
ルイ・ヴィトン クライアントサービス
TEL：0120-00-1854
ルイ・ヴィトンは、メゾン初となるアルミニウム製スーツケース「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を発表しました。2016年に誕生した「ホライゾン」の10周年を記念する本作は、ルイ・ヴィトンの旅のヘリテージと、マーク・ニューソンによる革新的なデザインが融合した新たな章となります。
マーク・ニューソンが描いた“21世紀の旅”
ルイ・ヴィトンとマーク・ニューソンの協業は10年以上にわたります。
家具から航空機まで幅広い分野で活躍するニューソンは、現代を代表するインダストリアルデザイナーのひとり。2016年に発表された「ホライゾン」は、彼自身の豊富な旅の経験をもとに、シンプルなフォルムと高い機能性を追求したスーツケースとして誕生しました。
© Louis Vuitton
この10年で「ホライゾン」は、ルイ・ヴィトンを代表するトラベルラゲージのひとつへと成長。今回の新作は、その集大成とも言える存在です。
© Louis Vuitton
原点に立ち返るアルミニウム
今回のコレクションで最も象徴的なのが、メゾン初となるアルミニウム製ボディの採用です。耐久性とリサイクル性に優れたアルミニウムは、マーク・ニューソンのデザインを象徴する素材であると同時に、ルイ・ヴィトンの歴史とも深く結び付いています。
© Louis Vuitton
19世紀末、ルイ・ヴィトンは探検家たちのためにアルミニウム製トランクを製作していました。つまり今回の「ホライゾン・アルミニウム」は、未来的なプロダクトでありながら、メゾンの原点へと立ち返る試みでもあります。
© Louis Vuitton
モノグラムが“構造”になる
「ホライゾン・アルミニウム」の革新性は、素材だけに留まりません。
アルミニウムのシェルには、一般的なラゲージに見られるリブ（溝）の代わりに、ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・パターンをエンボス加工で施しています。このモノグラムは単なる装飾ではなく、スーツケースの強度を高める構造的な役割も担っています。
© Louis Vuitton
さらに、ビスやヒンジを極力見せない設計や、世界初となるビスフリー構造のアルミニウム製スーツケースなど、ミニマルなフォルムを実現するための技術革新も随所に盛り込まれています。
© Louis Vuitton
傷さえも旅の記憶になる
アルミニウム製ラゲージは、使い込むほどに細かな傷やへこみが刻まれていきます。
ルイ・ヴィトンは、それらを単なる経年変化としてではなく、旅の思い出として捉えています。優れた耐衝撃性を備えながらも、旅の軌跡をその表面に残していく--。そこには、長く使い続けることを前提としたラグジュアリーの価値観が表れています。
© Louis Vuitton
また、ライニングの取り外しやパーツ交換を容易にする設計を採用し、修理やメンテナンスを見据えたケア＆リペア体制も整えています。
© Louis Vuitton
旅のための新しいスタンダード
現代のラグジュアリーは、単に高価であることではなく、長く使い続けられることや、時間とともに価値を深めていくことへと重心を移しつつあります。
「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」は、ルイ・ヴィトンが170年以上にわたり培ってきた旅の哲学と、マーク・ニューソンのデザイン思想を融合させたプロダクトです。
それは単なる移動のためのラゲージではなく、旅そのものを豊かにするパートナーなのかもしれません。
スーツケース ホライゾン・アルミニウム 55
価格：720,500円（税込・予定価格）
素材：アルミニウム
サイズ：W38 × H55 × D21cm
HORIZON BLACK | © Louis Vuitton
HORIZON VVN | © Louis Vuitton
ヴァニティ ケース・アルミニウム
価格：531,300円（税込・予定価格）
素材：アルミニウム
サイズ：W34 × H21 × D17cm
VANITY BLACK | © Louis Vuitton
VANITY VVN | © Louis Vuitton
発売日:
2026年6月12日（金）予定
お問い合わせ：
ルイ・ヴィトン クライアントサービス
TEL：0120-00-1854