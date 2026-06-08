賄賂で受け取った現金の一部をマネーロンダリングしたとして、成松市議ら6人が逮捕された事件ですが、警察が考える事件の概要と容疑者らの主張に違いがあるようです。

【写真を見る】＜警察と容疑者らの“食い違い”まとめ＞「現金2000万円」は賄賂？会社の売り上げ？ 【熊本・八代“巨額”汚職事件】

まとめました。

「現金2000万円」について

まず警察は【現金2000万円】について――

◆賄賂として受け取った6000万円の一部で、

◆成松市議と松浦容疑者が東京に持って行き、

◆伊藤容疑者と渡邊容疑者がATMから複数の口座に入金した。

――とみています。

一方で、新たに分かった容疑者らの主張はこうです。

◆2000万円は、伊藤容疑者と渡邊容疑者の合同会社と渡邊容疑者のWEB制作会社の売上金の一部で、賄賂ではない。

◆渡邊容疑者がATMから複数の口座に入金した。

◆ただ、その金は「渡邊容疑者が開業を予定していたちゃんこ店の運転資金」

――としています。

両者で異なる「上京目的」

そして

◆成松市議と松浦容疑者は「2000万円は持参しておらず、東京を訪れたのは、イベントの打ち合わせのためだった」

としています。

警察は「八代市の関係者などに広く話を聞いている」としていて、裏付け捜査を進めています。