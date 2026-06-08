お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が8日、大阪市内で最終日を迎えた展覧会「モノとケの噺（はなし）―素材がもつ記憶と、新しい姿―」（5〜8日）に登場した。

プロダクトデザイナー・横関亮太氏と、数々のアート作品を制作している鰻がコラボ。鰻は「生き毛（もう）アート」として今回、自身の35作品を展示した。

3年ほど前、入浴中の風呂場で、排水溝に流れていく自身の髪の毛を見て「もったいない」と感じた。この毛を使って絵を描けないかと考えた。集めた毛を天日干しして、自身の似顔絵の髪の毛の部分に使用。奇想天外だが、唯一無二のアート作品が仕上がり「ヘアート」と名付けた。

実際に提供者本人と交渉。許可を取って収集した髪の毛を似顔絵に貼り付けて制作した。芸人の先輩、後輩にお願いすると、意外にも快く引き受けてくれる人が続出。最初はミルクボーイの内海崇。当初は気味悪がったが、4度の交渉で「散髪代を持つ」とまとまり、大阪・塚本の内海の行きつけの理髪店で角刈りにカットした髪の毛を譲り受けた。似顔絵を描いて、レジンでパックして額に入れて“処女作”が完成した。

そこから弾みがつき、桂文枝、池乃めだかにオール巨人、西川のりお、上方よしお、島田一の介ら吉本芸人の大御所も協力してくれた。薄毛や、年齢で髪の毛が細くなった芸人も多数。くまだまさしは側頭部と後頭部に生えた毛とヒゲを一緒に剃るため「そのまま袋に入れて届けてくれたけど、すごいにおいがした」そうだ。

断られたのは直接手紙を手渡したが実現しなかった歌手の美輪明宏と「染めた髪の毛がちぎれるから」と言う後輩芸人のZAZYぐらい。俳優の八嶋智人や葉加瀬太郎からもOKをもらった。

レジェンドボクサーのマニー・パッキャオの髪の毛も間もなく入手へ。「パッキャオのマネージャーと食事して、OKをもらいました。動画もあります」という。今ほしいのは「レディーガガとか、髪の毛に特徴のある方。後世に残りますから」と意気込む。実際は女性芸人には「気持ち悪がられるので言えない」とハードルは高そうだ。