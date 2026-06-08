【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン火山地震研究所によると、８日午前７時３７分（日本時間同８時３７分）頃、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード（Ｍ）７・８の地震があった。

比当局などによると、同島南部を中心に建物の倒壊が相次ぎ、計１９人が死亡、１３０人超が負傷した。救助活動が続いており、死傷者数が増える恐れがある。

同研究所によると、震源地は同島約３０キロ・メートル沖で、震源の深さは約３３キロ・メートル。沿岸部には一時、津波警報が出され、比南部の沿岸地域では同日午前、最大１・４メートルの津波を観測した。日本の気象庁は速報値としてＭ８・２と発表した。

比当局によると、同島南部ジェネラルサントスや西ダバオ州などで８日午後３時現在、計１９人の死亡が確認された。１２人が行方不明となっている。商業施設や病院、大学の建物が崩壊するなど広範囲にわたって被害が出ており、死傷者数が増える可能性がある。在ダバオ日本総領事館によると、日本人が巻き込まれたとの情報はないという。

比英字紙フィリピン・スターなどによると、８日は小学校などで新学期の初日だった。フェルディナンド・マルコス比大統領は８日の声明で、被災地域に授業の停止を命じた。

フィリピンでは地震災害が相次いでおり、昨年９月の中部セブでの地震では７０人超が死亡した。比当局は今後も強い揺れが発生する可能性があるとして、注意を呼びかけている。