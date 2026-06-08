モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、ベビーカーデビューを報告。私服姿も披露した。

前日にはお宮参りの写真を投稿。「お宮参りの投稿に沢山のコメントありがとうございます」と感謝し、「お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ち ちゃんとなれてるかな？」とつづった。

この日は「久しぶりにマタニティデニム以外のデニム履いた」と、デニム姿でベビーカーと一緒の姿や、ベビーと一緒にカフェに行く写真も披露し「ベビーカーデビューもしたよ 外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです♪」とした。

また、デニムについては、藤田が手がける「裾の折り返しデザインがポイントです 妊娠中に制作の打ち合わせしていたのでやっと履けて嬉しい 久しぶりの私服投稿も嬉しい..!」とつづった。

藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚し、5月1日に第1子出産を報告した。

フォロワーからは「同い年なのに素敵なママすぎ！」「可愛い！」「かわいいママすぎる」などの声が寄せられていた。