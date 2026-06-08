IVEウォニョン、変装なしで六本木に降臨 大胆スリットスカートから美脚チラリ「異次元の美しさ」「圧倒的オーラ」とファン驚き
【モデルプレス＝2026/06/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が6月7日、自身のInstagramを更新。変装なしのプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】KPOP美女、変装なしの六本木街中での姿
ウォニョンは、雨や傘の絵文字を添えてプライベートショットを多数投稿。眼鏡やマスクなどの変装を全くせず、大胆なスリットが多数入った特徴的なデザインのグレーのスカートに黒い革のジャケットを合わせたコーディネートで、雨模様の六本木の街中で傘をさしている姿を披露した。スカートのスリットからは美しい脚がチラリとのぞいている。
同投稿ではそのほか、スイーツの写真や空港で撮影したと思われる写真などが公開されている。
この投稿に、ファンからは「女神が来た」「圧倒的オーラ」「異次元の美しさ」「日本を楽しんでね」「変装してなくて大丈夫？」「いつ見てもめちゃくちゃ可愛い」「永遠の推し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】KPOP美女、変装なしの六本木街中での姿
◆ウォニョン、大胆スリットスカートから美脚チラリ
ウォニョンは、雨や傘の絵文字を添えてプライベートショットを多数投稿。眼鏡やマスクなどの変装を全くせず、大胆なスリットが多数入った特徴的なデザインのグレーのスカートに黒い革のジャケットを合わせたコーディネートで、雨模様の六本木の街中で傘をさしている姿を披露した。スカートのスリットからは美しい脚がチラリとのぞいている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神が来た」「圧倒的オーラ」「異次元の美しさ」「日本を楽しんでね」「変装してなくて大丈夫？」「いつ見てもめちゃくちゃ可愛い」「永遠の推し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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