人気クリエイター・おさき、ほっそり二の腕＆美肩全開のタンクトップコーデに反響「爽やかだけど色っぽい」「タトゥーシール可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/08】クリエイターのおさきが6月7日までに、自身のInstagramを更新。タンクトップを着用したコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気クリエイター「色っぽい」と話題の露出コーデ
おさきは、「はるとに送ってもらった日 練習頑張ってるらしいです」とつづり、弟で俳優の今井暖大が車で送ってくれているという助手席での様子や、屋外でのショットを複数枚投稿。白のリブ素材のタンクトップに、肩や腕にハイビスカスやイチゴのタトゥーシールをあしらったコーディネートを披露しており、スラリとした美しい腕と、華奢な肩のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「爽やかだけど色っぽい」「スタイル抜群」「タトゥーシール可愛い」「姉弟仲良し尊い」「腕が細くてすべすべ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「色っぽい」と話題の露出コーデ
◆おさき、タンクトップ姿公開
おさきは、「はるとに送ってもらった日 練習頑張ってるらしいです」とつづり、弟で俳優の今井暖大が車で送ってくれているという助手席での様子や、屋外でのショットを複数枚投稿。白のリブ素材のタンクトップに、肩や腕にハイビスカスやイチゴのタトゥーシールをあしらったコーディネートを披露しており、スラリとした美しい腕と、華奢な肩のラインが際立っている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「爽やかだけど色っぽい」「スタイル抜群」「タトゥーシール可愛い」「姉弟仲良し尊い」「腕が細くてすべすべ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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