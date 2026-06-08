高知県内の沿岸部に津波注意報が発表されたのは、去年（2025年）の7月にカムチャツカ半島付近を震源とする地震の発生以来となりました。



県内各地の反応を取材しました。



午前9時すぎに津波注意報が発表されたあと、南国市では、消防署員が沿岸部を巡回しながら砂浜や堤防に人がいないかを細かく確認して、近づかないように呼び掛けていました。



また、市内に14基ある津波避難タワーに避難している人がいるかなどの確認もしていました。





沿岸部の住民はー■住民「最初はサイレン聞いて火事かなと思い、その後に津波と言われてその時携帯も何も持ってなくて犬の散歩中で急ぎ帰った。何があったんだろうと思って」「避難するにはかまわないかな、注意報だったので。シミュレーションは常にしているので、すぐ津波避難タワーに出るように準備も出来ているんで、その辺はあまり心配してない」津波注意報の発表から約30分後、土佐清水市役所は災害対策本部を設置しました。災対本部を立ち上げたのは沿岸部の19市町村中南国市と宿毛市のあわせて3つの市でした。職員は、防災無線での呼びかけの手配や避難所の開設などをてきぱきとこなしていました。■早川聡副市長「1メートルと言っても想定ですので、そこら辺は注意していかなければならない。“想定外を想定する”ということの中で、慎重に我々も対応していきたい」こちらは市の中心部に開設された避難所です。土佐清水市では津波注意報の発表にあわせて5か所で避難所を開設し、そのうちの2か所に一時3人が避難しました。■土佐清水市生涯学習課 佐竹美貴 係長「命、身の回りの安全を優先ということで、避難所を今回開設しているので、津波が引くまでの安全、安心な場所ということで提供できればと考えている」須崎市では、午前9時半ごろから土木事務所の職員などが須崎湾周辺にある堤防を切って設けられた出入り口を閉鎖する門（陸こう）を閉める作業に追われました。8日午前中に閉めた陸こうは136か所で、約1時間半で作業は完了したということです。■土居凌太郎 記者「津波注意報の発表を受け須崎市の小学校では避難を行っている」また、須崎市では保育園の子どもたちと小学校の児童と職員などあわせて約190人が学校の近くの裏山にある避難場所に一時、避難しました。学校によりますと、津波注意報がでた約1時間後には避難することを決めて、教職員が下見を行った後津波到達予想時間も考慮して昼過ぎから避難を始めたということです。6月8日発表された津波注意報では、室戸市と土佐清水市の津波到達予想時刻は午後0時半ごろ、高知市では午後1時ごろの予想でした。■岡田麗奈 記者「高知市の浦戸湾が見える高台に来ています。津波到達予想時刻の午後1時を過ぎましたが、現在のところこちらから津波は確認できません。港に人の姿はなく、出入りする船の姿も見られない状況です」県によりますと、長浜と種崎を結ぶ県営渡船は午前10時から運航を休止していました。今回の津波の予想の高さは1メートルで、県内の沿岸部への到達予想時刻は午後0時半から1時ごろとの予想でしたが、実際には午後2時17分頃以降に数回、数センチ程度の微弱な津波が確認されたとの気象庁の発表でした。津波注意報は午後4時50分に解除されこれまでのところ人的・物的被害はないということです。