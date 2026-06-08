暑さ対策のため7日まで1か月前倒しして開かれた、長野市の夏の風物詩「ながの祇園祭」。今年はジェンダーレスの観点から、これまで男子が務めてきた屋台を先導する“お先乗り”を初めて女子が務めました。大役をやり遂げた小学生に密着しました。



7日、長野市街地で開かれた「ながの祇園祭」。



「ひー、ふー、みー」



本祭の幕開けとなる「綱切り神事」。一番の見せ場で、馬が頭を激しく揺らしても落ち着いて乗りこなしました。





市内の小学6年生、加藤由里菜さん11歳です。屋台を先導し、神の代理として先頭に立つ「お先乗り」の稚児。これまで男子が務めてきたこの大役をジェンダーレスの観点から、初めて女子が務めました。本祭が始まる前、7日午前6時すぎ、由里菜さんの姿は市内のホテルにありました。（ご飯食べてきた？）“お先乗り”加藤由里菜さん「みそ汁くらいしか食べてきてない」（緊張してる？）「緊張はしていないけど、何かの本番だと、食べられないことが多いから、食べられなかった」男子と変わらず伝統的な化粧が施されますが、目元は入念に。衣装は伝統的に同じものが使われており、女子が袖を通すのは初めてです。“お先乗り”加藤由里菜さん「みんなに会えるのが楽しみだし、健康とか幸せを届けたい」金の烏帽子をかぶり、いざ出発です。「ながの祇園祭」は弥栄神社の祭りで、無病息災や疫病退散を願い、華やかな装飾で彩られた屋台が市街地を巡行します。例年は7月に行われていましたが、厳しい暑さを避けるため、今回1か月前倒しして開かれました。これまで乗馬の練習を重ねてきた由里菜さん。背筋を伸ばし堂々と屋台を先導します。長野市内から「何か違いますよね。 男の子より凛(りん）としているというか、大人っぽい」（稚児はどうでした？）外国人旅行客「本当にかわいかったです。（馬に乗った女の子は）テレビやアニメで見たことはあるけど、実物はとても素晴らしいです」さらに、沿道には由里菜さんのクラスメートも駆け付けました。由里菜さんの同級生「きょうはかわいく、すごくきれいで、あそこに馬に乗って出られるのが本当にすごい。きょうは髪を後ろに束ねていたから、かっこいいって感じ、衣装を着ていたのできれいで、まぶしい」1日かけて市街地を練り歩き、弥栄神社に戻ってきたのは午後3時半ごろでした。“お先乗り”加藤由里菜さん「みんなの声援とかで、最後までやりきることができました。男の子とか女の子とか関係なくなって、誰でも笑顔と幸せを届けられるようになってほしい」弥栄神社では来年以降も、お先乗りは男女関係なく選考するということです。